Активисты регионального ОНФ подняли проблемы доступной среды для людей с инвалидностью в то время, когда передвижение здоровых северян по городу стало тоже опасным

В то время, когда из-за погодных условий и неудовлетворительной работы коммунальных служб по уборке снега, для многих северян путь от дома до работы или до магазина стал трудным и опасным, активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области вновь подняли проблемы доступной среды для людей с инвалидностью. Общественники провели круглый стол, на который пригласили представителей законодательной и муниципальной власти, руководителей общественных организаций. Среди основных вопросов, прозвучавших на встрече, – предоставление помещений для некоммерческих организаций, создание инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, проблемы трудоустройства.

«Доступная среда – одно из важных направлений. Мы собрали общественные организации, чтобы посвятить власть в те проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Проводя различные мониторинги, мы понимаем, что существует немало проблем. Одна из них – предоставление пригодных помещений для объединений инвалидов. Люди с ограниченными возможностями и без того могут чувствовать себя достаточно ущемленными, а некоторым из них сегодня и собраться негде с единомышленниками, пообщаться в своем кругу. Несомненно, государство должно поддерживать такие общественные организации», – считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Лариса Круглова.

Находившаяся на прямой видеосвязи с участниками встречи сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, член Совета Федерации Татьяна Кусайко напомнила, что доступную среду формирует не только наличие пандусов или другой инфраструктуры на объектах, которые посещают инвалиды. Это – комплексная система, в том числе по созданию условий, когда общество слышит о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и работает над их решением.

«Офисы, которые предоставлялись двум общественным организациям, обратившимся в Народный фронт, не отвечают современным требованиям и стандартам. Они находятся в труднодоступных для инвалидов уголках города. Прежде всего, волнует транспортная составляющая, необустроенные входы, отсутствие санитарных зон. Прежние помещения забрали в целях расселения граждан из аварийного жилфонда. Власти обещали подумать над тем, как решить эту проблему», – сообщила Кусайко.

На встрече общественники вновь призвали привлекать представителей экспертного сообщества по доступной среде при обустройстве объектов инфраструктуры и привели в пример съезд у остановки напротив железнодорожного вокзала в Мурманске. Данная конструкция (швеллер) имеет крутой угол спуска, и человек на коляске попросту рискует вылететь на проезжую часть. Участвовавшие во встрече представители общественной организации «Ковчег», которые имеют в своих рядах сертифицированных специалистов по доступной среде, отметили, что готовы консультировать чиновников при согласовании работ на всех видах объектов. Прозвучали жалобы на реконструкцию городских лестниц, неудобных для маломобильных граждан. Озвучено предложение разрабатывать проекты переносов, ведь к категории маломобильных относятся пожилые люди, женщины с маленькими детьми. Члены Всероссийского общества слепых рассказали о грядущем банкротстве предприятия, где трудятся инвалиды.

«Региональное отделение Народного фронта уже подготовило обращение для региональных властей с просьбой принять меры поддержки для сохранения производства. Вопрос трудоустройства инвалидов обозначен в одном из «майских указов» президента. Кроме того, прозвучали нарекания к работе социального такси. У некоторых общественников сложилось впечатление, что по городу ходит всего одна машина», – добавила Круглова.

Поднимались и другие вопросы, актуальные для людей с ограниченными возможностями. Татьяна Кусайко рассказала о грядущих изменениях в законе о поддержке НКО и работе по созданию реестра оказания услуг. Все предложения, озвученные на мероприятии, представители администрации Мурманска обещали рассмотреть к следующей встрече, которую ОНФ организует весной.