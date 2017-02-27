Активным горожанам - комфортные дворовые территории

В мончегорских дворах можно отремонтировать дорожное плотно, привести в порядок заборы и палисадники, установить лавочки и урны. Для этого горожане должны проявить активность и заявиться на участие в муниципальной программе.

В Мончегорске началась работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». По проекту планируется к утверждению муниципальная программа «Формирование современной городской среды», предполагающая, в частности, работы по благоустройству дворовых территорий.

Для участия в этой программе собственникам жилых помещений многоквартирных домов Мончегорска нужно разработать проект благоустройства дворовой территории и утвердить его на общем собрании. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2017 года в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска.

Ознакомиться с требованиями и документами, необходимыми для участия в программе, в т.ч. формой заявки, можно на сайте администрации города Мончегорска. С вопросами можно обращаться в отдел по реформированию ЖКХ Управления ЖКХ Мончегорска.