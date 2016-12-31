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Мурманская область. Арктика31.12.16 07:20

Активный и полезный отдых в праздничные дни

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе наиболее популярных региональных объектов показа в праздничные дни.

Снежная деревня (г.Кировск, дорога на санаторий «Тирвас»). Время работы -  ежедневно с 11.00 до 21.00. Цены – от 300 до 600 рублей.

Мурманская страусиная ферма (п.Молочный, ул. Строителей, 32). Время работы  ежедневно с 11.00 до 17.00. Выходной – понедельник.

Саамская деревня (Ловозерский район). Время работы  ежедневно, три заезда - в 10.30 и 14.00, в 17.30. Цены  от 1500 до 2000 рублей.

Ледокол «Ленин» (Мурманск, пирс у Мурманского морского вокзала). Время работы  с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.00.  1 и 7 января – выходной. Цены  от 50 до 100 рублей.

Хаски-парк «Лесная Елань» (Ловозерский район). Время работы - пн-пт с 10.00 до 19.00, сб. - с 12 00 до 16 00, вс. – выходной. Цены  от 1500 рублей.

Хаски-парк «Улыбка Аляски» (5-й км автодороги Мурманск-Аэропорт). Цены  от 1700 до 2500 рублей.

Лапландский заповедник, г.Мончегорск (посещение Лапландского Деда Мороза). Интерактивная развлекательная программа «В гости к Деду Морозу» (1201 км трассы М18 «С-Петербург – Мурманск, берег озера «Нижняя Пиренга» на границе Лапландского заповедника, турбаза Пиренга»). Время работы – ежедневно с 10.00, с 13.00, с 16.00. Цена  950 рублей.

Центр активных развлечений «Хибиниум» (в 7 км от Апатитов и в 27 км от Кировска). Цена  от 1000 рублей. Работает по предварительным заявкам. В «Хибиниуме» можно пообщаться с ездовыми собаками хаски, пострелять в мультиоружейном тире из лука, арбалета, мягкой и жесткой пневматики.

Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска» (г.Мурманск, «Огни Мурманска»). Время работы: 1 января - с 12 00 до 22 00, 2-8 января - с 10 00 до 22 00. 1 января склон не работает.

База отдыха «Экостровская», г. Апатиты. Катание на хаски-1000 руб. с человека (20-30 мин.,4-5 км), группа от 4 человек - по 500 руб. Прокат снегохода от 2500-7000/чел. (в зависимости от тура) от 2-10 человек.

База отдыха «Сосновая горка», г.Апатиты. С января по февраль в программе  весёлые хороводы вокруг ёлки, игры, конкурсы, катание с горок на санках, ледянках, снегоходах, встреча с Дедом Морозом. Длительность программы  – 2 часа 30 мин.

Контактный мини-зоопарк «Пегас» (г.Апатиты, ул. Геофизическая, 4а. Тел.  8921-155-84-19). Обучение верховой езде детей, взрослых, разовые прогулки  индивидуальные, групповые. Организация праздников с участием лошадей. Кроме лошадей можно познакомиться с северными оленями и черными африканскими страусами. Иппотерапия.

Конный клуб «Эль-Джун» (г.Апатиты, посёлок Белореченский. Тел.  8960-028-41-43). Обучение верховой езде, занятия с детьми на пони, конные прогулки в лес, иппотерапия, экскурсии, организация праздников с участием лошадей.

Конный клуб «Фортуна» (г.Апатиты, ул. Трудовая, 12а. Тел.  8902-136-56-26). Обучение верховой езде (детей от 4 лет и взрослых). Верховые прогулки, в том числе лечебная верховая езда.

Конно-спортивный клуб «Северная звезда» (г.Кола, ул. Кривошеева, район дома № 14). Посетители могут прокатиться на лошадях разных пород, работники клуба расскажут о представленных породах.

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