Александр Тугушев, обвиняемый в вымогательстве, посидит дома

Как «Арктик-ТВ» сообщало 29 декабря, бывший зампредседателя Госкомрыболовства Александр Тугушев был задержан в Москве по обвинению в вымогательстве.

Нагатинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 января 2017 года в отношении бывшего заместителя председателя Государственного комитета по рыболовству России Александра Тугушева, обвиняемого в вымогательстве, сообщили «РАПСИ» в суде.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Под данным средств массовой информации, Тугушев обвиняется в попытке «рейдерского захвата» трети крупного рыболовного предприятия «Карат», общая стоимость которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов США. Правоохранительные органы считают, что экс-замглавы Госкомрыболовства вступил в сговор со вторым сообщником; сопровождая звонки угрозами, обвиняемые требовали у бизнесмена Виталия Орлова передать им акции предприятия.

Напомним, в 2007 году Тверской суд Москвы признал Тугушева и трёх его сообщников виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере и вымогательстве взятки в размере порядка 3,4 миллиона долларов США за «помощь» в получении квот на вылов рыбы. Тогда чиновник Госкомрыболовства был приговорен к 6 годам в колонии общего режима, а его подельники - к 5,5 годам.