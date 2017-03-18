Алексей Вовченко, замминистра Минтруда, гордится тем, что 77% россиянок работает

Делегация Российской Федерации под руководством первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко приняла участие в работе 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (г.Нью-Йорк, США). В ходе сессии замглавы Минтруда России представил информацию по вопросам занятости российских женщин.

«В целом доля женщин в общей численности занятых в экономике составляет 49%, уровень их экономической активности в трудоспособном возрасте – 77%», – отметил Алексей Вовченко.

По его словам, достижению таких результатов способствовало принятие следующих мер: создание благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, в том числе расширение применения гибких форм занятости, включая дистанционную; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет; совершенствование семейного законодательства.

Немаловажную роль сыграло повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда за счет принятия антидискриминационных мер, например, запрещение объявления о вакансиях, содержащих требования о поле, возрасте и семейном положении; организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Стимулированию экономической активности также способствовало поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики, где преимущественно заняты женщины.

В интересах женщин в Российской Федерации реализуется ряд стратегических документов, в том числе Концепция государственной демографической политики на период до 2025 года, Концепция государственной семейной политики на период до 2015 года, Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. В марте 2017 года распоряжением правительства Российской Федерации утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, в которой определены основные направления государственной политики в отношении женщин.

http://www.rosmintrud.ru/social/cooperation/31/