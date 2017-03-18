ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчина и женщина – трудности знакомства, или Что нам мешает общаться при встречеНайм жилья для кого-то подешевеет, а для кого-то подорожает
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.17 08:20

Алексей Вовченко, замминистра Минтруда, гордится тем, что 77% россиянок работает

Делегация Российской Федерации под руководством первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко приняла участие в работе 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (г.Нью-Йорк, США). В ходе сессии замглавы Минтруда России представил информацию по вопросам занятости российских женщин.

«В целом доля женщин в общей численности занятых в экономике составляет 49%, уровень их экономической активности в трудоспособном возрасте – 77%», – отметил Алексей Вовченко.

По его словам, достижению таких результатов способствовало принятие следующих мер: создание благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, в том числе расширение применения гибких форм занятости, включая дистанционную; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет; совершенствование семейного законодательства.

Немаловажную роль сыграло повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда за счет принятия антидискриминационных мер, например, запрещение объявления о вакансиях, содержащих требования о поле, возрасте и семейном положении; организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Стимулированию экономической активности также способствовало поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики, где преимущественно заняты женщины.

В интересах женщин в Российской Федерации реализуется ряд стратегических документов, в том числе Концепция государственной демографической политики на период до 2025 года, Концепция государственной семейной политики на период до 2015 года, Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. В марте 2017 года распоряжением правительства Российской Федерации утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, в которой определены основные направления государственной политики в отношении женщин.

http://www.rosmintrud.ru/social/cooperation/31/

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 579 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире09:25«Талисман любви». Художественный сериал, 46-48 серия (12+)12:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)12:30«Города и веси: Чупа». Документальный цикл (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:25«Почтальон Пэт». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO ДеньгиС россиян скоро будут брать плату за получение своих денегЦвет Отечества: в России стало больше долларовых миллионеров-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеекЕвро и доллар разворачиваются-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХГаз любой ценой нам не нужен!ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домов-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыНа заседании правительства России одобрены изменения в закон о занятости населенияОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения