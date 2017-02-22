Ансамбль песни и пляски Северного флота даст концерт в Военно-морском клиническом госпитале в Североморске

23 февраля в Военно-морском клиническом госпитале СФ в Североморске состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. Артисты выступят перед ветеранами и военнослужащими флота, находящимися на лечении, и поздравят их с Днём защитника Отечества.

Ежегодно 23 февраля, 9 мая и под Новый год артисты Ансамбля дают концерт в госпиталях СФ. Нередко музыканты, вокалисты и танцоры выезжают оказать моральную поддержку военнослужащим СФ, выполняющим боевые задачи.

Так было во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой участвовали морские пехотинцы СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году артисты ансамбля провели несколько выступлений на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. 21 февраля в ходе торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов вручил им медали Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».