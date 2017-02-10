Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы ждёт мурманчан на юбилейном концерте

12 февраля в 15.00 Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы приглашает всех любителей народной песни на свой юбилейный концерт, посвященный 50-летию коллектива, который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. «Россия» – вокально-хореографический, инструментальный ансамбль, исполняющий песенно-хореографические постановки.

Вот уже 50 лет в ансамбль приходят люди совершенно разных профессий: студенты и педагоги, врачи и строители, воспитатели и бухгалтера. Все участники коллектива поют, танцуют, играют на народных инструментах, сохраняя целостность воспроизведения песенного и хореографического текстов одним человеком, характерную для русского традиционного синкретичного исполнения. Ансамбль отличается неповторимым стилем, ярко выраженной индивидуальностью исполнителей и слаженностью звучания.