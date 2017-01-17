Ансамбль танца «Радость» стал победителем Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии»

В Петрозаводске завершился III Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии». Конкурс талантов проводился по трём направлениям: вокальное творчество, хореография и инструментальное творчество. В Петрозаводск приехали творческие делегации из Московской и Ленинградской областей, Воронежа, Ульяновска, Мурманска, Орла, Пскова, Краснодара и Болгарии.

Мурманскую область представил ансамбль танца «Радость» Дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова. 70 ребят исполнили 8 хореографических композиций: «Война и мир», «Что такое радость?», «Гуси», «История Красной Шапочки», «Северные ритмы», «Музыкальная шкатулка», «Березничек» и «Ползунец».

Лучшими в номинации «Хореография» стали участники ансамбля танца «Радость». Члены жюри присудили коллективу высшую награду – Гран-при Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии».