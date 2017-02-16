Антиконкурентное соглашение между КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» привело к необоснованному повышению тарифов за содержание и ремонт многоквартирных домов во флотской столице

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области завершило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, выразившееся в заключении КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и хозяйствующими субъектами - группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» устного антиконкурентного соглашения.

По итогам рассмотрения дела антимонопольным органом установлено, что реализация такого соглашения, привела к необоснованному росту размера платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск, повлекла ограничение в доступе на товарный рынок по управлению многоквартирными домами иных управляющих организаций на территории Североморска, а также способствовала преимущественному выходу на данный товарный рынок группе компаний ООО «Североморскжилкомхоз».

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и группа компаний ООО «Североморскжилкомхоз» (4 управляющих компании) признаны нарушившими пункты 1 и 4 статьи 16 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения дела нарушителям выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения административного производства.