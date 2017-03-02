АО «Корпорация развития Мурманской области» существует уже три года, а до сих пор убыточна

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Открывая заседание, глава региона напомнила, что в начале этой недели делегация региона приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, где основное внимание было уделено инвестиционному климату, работе регионов по привлечению инвестиций и состоянию бизнес-среды.

«Считаю логичным обсудить текущие вопросы состояния инвестклимата в Мурманской области, чтобы сопоставить ситуацию в нашем регионе с федеральными трендами и состоянием дел в других субъектах страны. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса неразрывно связано с формированием здоровой конкурентной среды. Развитие справедливой конкуренции в любой отрасли всегда приносит положительные результаты – позволяет существенно повысить качество работ, услуг и, в конечном счете, приводит к улучшению качества жизни наших сограждан», – отметила губернатор.

О мониторинге и развитии состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области в 2016 году доложила региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. Мониторинг, разработанный с привлечением специалистов Мурманского арктического государственного университета, включил в себя изучение мнения предпринимателей о состоянии конкурентной среды и уровне административных барьеров, мнения потребителей об удовлетворенности качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией, мониторинг деятельности естественных монополий и хозяйствующих субъектов. В опросе приняли участие более 2 тысяч граждан различного возраста и социального статуса, а также более 700 хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Наиболее высоко опрошенные потребители оценивают качество услуг на рынках дошкольного и дополнительного образования детей и розничной торговли фармацевтической продукцией. Качество услуг, по мнению опрошенных, необходимо повысить на рынках медицинских услуг и жилищно-коммунального хозяйства. Средняя оценка состояния конкуренции по региону составила 2,14 балла (по 3-бальной шкале), что характеризует ее как выше среднего и, в целом, является положительной. Наибольшая степень административных барьеров выявлена в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, медицинских услуг. Средняя оценка уровня административных барьеров по региону составила 1,89 балла, что характеризует его как ниже среднего.

Критику вызвал отчёт о результатах и основных направлениях деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области», который представил генеральный директор организации Алексей Барышкин. Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин подчеркнул, что региональная корпорация существует уже три года, и до сих пор убыточна, также вызвало нарекания отсутствие в портфеле организации крупных инвестиционных проектов.

«Корпорация развития должна стать действенным инструментом для поддержки инвестпроектов, первым помощником для любого инвестора, приходящего в регион. Организация ради организации никому не нужна. Сегодня во главе угла должна стоять эффективность», – подчеркнула Марина Ковтун. Глава региона поручила Алексею Тюкавину провести совещание, где будет рассмотрена стратегия развития Корпорации развития Мурманской области.

Ольга Кузнецова сообщила также о новациях в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. Так, с 2016 года в регионе внедрена новая форма государственной поддержки – предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, этой формой поддержки уже воспользовались два предприятия. В 2016 году были внесены существенные изменения в Налоговый кодекс РФ, основными из которых стали введение преференций для участников территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах и распространение преференций по уплате налога на прибыль организаций, ранее распространявшихся на инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, на все регионы Российской Федерации. Кроме того, в региональное налоговое законодательство вводится поддержка инвесторов, реализующих на территории Мурманской области специальные инвестиционные контракты с участием правительства РФ.