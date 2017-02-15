АО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населением

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в Мурманской области. Совещание было посвящено исполнению протокольных решений, принятых на декабрьском заседании комиссии, о погашении задолженности АО «Мончегорская теплосеть» и МУП «Тепловые сети» (г.Заполярный) перед АО «Кольская ГМК» за потребленную тепловую энергию.

В заседании межведомственной комиссии приняли участие руководители Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Госжилинспекции, депутаты областной думы, представители АО «Кольская ГМК», ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также руководители органов местного самоуправления.

По итогам работы комиссии выработаны рекомендации, предусматривающие поэтапное урегулирование сложившейся ситуации, связанной с задолженностью управляющей компании перед АО «Мончегорская теплосеть». Будет оформлен договор переуступки АО «Мончегорская теплосеть» прав требования по погашению дебиторской задолженности УК и передачи базы данных управляющей компанией в адрес МАУ «МФЦ города Мончегорск». Предложенный механизм позволит АО «Мончегорская теплосеть» перейти на прямые платежи с населением и исключить риски, связанные с выпуском двойных квитанций, что в целом будет способствовать улучшению качества предоставления коммунальных услуг.