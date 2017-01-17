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Мурманская область. Арктика17.01.17 15:43

АО «Мурманский морской рыбный порт» исполнило предупреждение Мурманского УФАС России

В адрес Мурманского УФАС России от поступила информация о прекращении АО «Мурманский морской рыбный порт» действий, которые содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Напомним, что в конце декабря 2016 года антимонопольный орган выдал предупреждение АО «Мурманский морской рыбный порт» о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем неправомерного отказа в оформлении разового транспортного пропуска по заявке ПАО «СЕВРЫБСБЫТ».

Общество, владеющее на праве собственности зданиями холодильников, складов консервов и производственно-бытовым корпусом, которые расположены на территории Мурманского морского рыбного порта, обратилось в Мурманское УФАС России с заявлением по вопросу законности ограничения въезда транспортного средства заявителя на территорию АО «ММРП» в ноябре 2016 года.

Антимонопольное ведомство выдало Мурманскому морскому рыбному порту  предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

АО «Мурманский морской рыбный порт» сообщило  Мурманскому УФАС России об исполнении указанного предупреждения. В частности АО «ММРП» уведомило антимонопольный орган, что в своей деятельности обеспечивает надлежащее рассмотрение и согласование подаваемых заявок на оформление пропусков (в том числе транспортных) хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Мурманского морского рыбного порта, и иным заинтересованным лицам, в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, Мурманский морской рыбный порт сообщил, что на официальном сайте АО «ММРП» опубликованы соответствующие документы, регламентирующие пропускную систему, в том числе: уведомление о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории  Мурманского морского рыбного порта, форма заявки на оформление пропуска для проезда на территорию порта, форма заявки на оформление пропуска для прохода на территорию порта.

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