Апатискому насильнику грозит срок от 12 до 20 лет

Исполняющий обязанности прокурора г.Апатиты Игорь Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора О-ва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Проведенным расследованием установлено, что в июле 2016 года О-в, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из многоэтажных жилых домов, применив в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения физическую силу, затащил потерпевшую в свою квартиру, где угрожая применением насилия совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, от которых девочка испытала физическую боль.

Расследование по делу проведено следственным отделом по г.Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.