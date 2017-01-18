Апатитчанину в Мончегорске приглянулся гидромолот спецмашины

В отдел полиции по городу Мончегорску обратились представители местного промышленного предприятия с сообщением о том, что была совершена попытка хищения принадлежащего ему имущества. По словам обратившихся, злоумышленник планировал демонтировать с экскаватора гидромолот стоимостью 488 тысяч рублей. Кражу он собирался совершить путем свободного доступа, заметив специализированную машину, припаркованную на ночь возле дома по улице Кирова.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый, личность мужчины установлена. Им оказался житель города Апатиты 1972 года рождения. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное оборудование планировал продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.