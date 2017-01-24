Апатитской детский сад №3 успешно реализует программы инклюзивного образования детей

Сегодня в ходе рабочей поездки в Апатиты и Кировск качество и доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в муниципалитете губернатор проверила на примере Апатитского детского сада № 3.

Это учреждение на протяжении 20 лет успешно реализует программы инклюзивного дошкольного образования, накопленный за эти годы специалистами детского сада опыт позволяет проводить эффективную реабилитацию и педагогическую поддержку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей со сложным дефектом развития.

Как рассказала главе региона Марине Ковтун заведующая детским садом Майя Едемская, сегодня детский сад посещают 98 малышей, 26 из них – с особенностями здоровья. Для них в детском саду работают две группы компенсирующей направленности. Образовательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку. Этот комплексный подход позволяет к концу обучения ребят в детском саду добиваться значительного прогресса и положительных результатов, отметила заведующая.

В 2016 году в помещениях детского сада на средства бюджетов различных уровней – в общей сумме свыше 3 млн рублей – была создана доступная среда: оборудованы пандусы, колясочная, обновлена входная группа.