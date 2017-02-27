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Мурманская область. Арктика27.02.17 14:18

АПЛ «Тула» выведена из эллинга ЦС «Звёздочка» после ремонта

Специалисты АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (г.Северодвинск) 26 февраля 2017 года провели операцию по выводу из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» Северного флота.

К моменту вывода из эллинга на корабле выполнены работы по ремонту корпуса, забортных систем, систем живучести, механизмов и других корабельных систем. Непродолжительное время корабль пробудет в доке, где будут выполнены работы по  калибровке отдельных  систем радиоэлектронного вооружения, после чего крейсер будет спущен на воду. Завершение ремонтных работ будет производиться на плаву у достроечной набережной. В соответствии с государственным контрактом передача АПЛ Военно-морскому флоту состоится в IV квартале 2017 года.

Отмечается, что вывод крейсера из эллинга производился в тяжелых метеорологических условиях. Слаженная работа всех служб верфи, задействованных в операции по перемещению АПЛ, позволила выполнить операцию четко и безопасно. Сдаточная программа текущего года и напряженное доковое расписание верфи заставляют корабелов «Звёздочки» строго придерживаться установленных графиков технологических операций.

РПКСН «Тула» построен на АО «ПО «Севмаш» в 1987 году. В 2006 году Центр судоремонта «Звездочка» выполнил средний ремонт и модернизацию крейсера. В декабре 2014 года по истечении межремонтного периода ракетоносец вновь был переведён в Северодвинск на верфь АО «ЦС «Звездочка» для ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков службы корабля.

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