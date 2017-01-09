Арктика и Средиземное море останутся в приоритетах моряков Северного флота в 2017 году

В 2017 году Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации в различных районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне, сообщает пресс-служба СФ.

При этом приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году останется Арктика. Флот совершит ряд полярных походов, а также проведёт различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах. Кроме того, на этот год запланированы учения по проведению спасательных операций и обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Напомним, в 2016 году корабли Северного флота совершили несколько дальних походов в Средиземное море. Самый масштабный из них начался в сентябре, когда в этот регион отправилась корабельная авианосная группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».