Артисты цирка «Комплимент» стали победителями V Международного фестиваля-конкурса «Наши звёзды»

С 9 по 14 января в городах Санкт-Петербург, Таллин, Стокгольм и Хельсинки проходил V Международный фестиваль-конкурс «Наши звёзды».

Мурманскую область цирк представил цирк «Комплимент» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Профессиональное жюри высоко оценило мастерство и талант артистов цирка. Дипломы лауреатов I степени и кубки победителей получили Илья Иванов в номинации «Жонглер», Всеволод Елисеев за номер «Игра с диаболо» и Мария Иванова за номер «Игра с хула-хупами».

Руководитель цирка «Комплимент» Татьяна Савельева была награждена Благодарственным письмом за поддержку молодых талантов и укрепление дружественных отношений между народами в процессе творческого взаимообогащения.