Мурманская область. Арктика18.01.17 07:30
Артисты цирка «Комплимент» стали победителями V Международного фестиваля-конкурса «Наши звёзды»
С 9 по 14 января в городах Санкт-Петербург, Таллин, Стокгольм и Хельсинки проходил V Международный фестиваль-конкурс «Наши звёзды».
Мурманскую область цирк представил цирк «Комплимент» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Профессиональное жюри высоко оценило мастерство и талант артистов цирка. Дипломы лауреатов I степени и кубки победителей получили Илья Иванов в номинации «Жонглер», Всеволод Елисеев за номер «Игра с диаболо» и Мария Иванова за номер «Игра с хула-хупами».
Руководитель цирка «Комплимент» Татьяна Савельева была награждена Благодарственным письмом за поддержку молодых талантов и укрепление дружественных отношений между народами в процессе творческого взаимообогащения.
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