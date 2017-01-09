Атомоходы «Таймыр» и «Вайгач» продолжают работу в Арктике

Как сообщает «Росморречфлот», на 6 января ледокольное обеспечение в акватории морского порта Сабетта осуществляют ледоколы «Москва» и «Тор». Атомный ледокол «Таймыр» осуществляет проводку судов в морской порт Сабетта, а атомоход «Вайгач» проводит работы вне Обской губы.

Количество проведенных судов в порт с начала зимней навигации – 37.

Ограничения по режиму ледового плавания в морском порту Сабетта не ниже Ice3.