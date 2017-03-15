Авианосец «Адмирал Кузнецов» «бредит» о дне начала модернизации

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По планам восстановительный ремонт с глубокой модернизацией продлится около двух лет. Крупный заказ получит 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба находятся в Мурманске).

В свою очередь, флотские источники сообщили «RNS», что в ходе двухлетней модернизации предполагается капитально отремонтировать силовую установку корабля, а также обновить палубную авиацию. Основу авиагруппы составят палубные истребители МиГ-29К и морская версия ударного вертолета Ка-52К «Катран». Опытные образцы этой техники прошли испытание в ходе недавнего похода корабля к берегам Сирии.

Для полноценной замены авиационного крыла «Адмирала Кузнецова» потребуется установка дополнительного оборудования и системы обеспечения полётов.

Кроме того, крейсер может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе палубную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Между тем, источники «Интерфакса» рассказали, что начало ремонта «Адмирала Кузнецова» могут перенести на 2018 год.

Можно отметить, что в российских СМИ уже на протяжении 1,5 лет появляются сообщения о постановке единственного авианосца России на модернизацию. Назывались разные даты и места проведения долгожданного ремонта. Создаётся впечатление, что от этого зависит судьба Военно-морского флота страны и всех вооружённых сил России.