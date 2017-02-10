Мурманская область. Арктика10.02.17 08:54
Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 11 февраля с 2.00 до 3.00 движение автотранспорта по федеральной автодороге Р-21 «Кола» в районе
1405 км будет перекрыто.
Автодорога Р-21 «Кола» в районе 1405 км будет перекрыта
Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 11 февраля с 2.00 до 3.00 движение автотранспорта по федеральной автодороге Р-21 «Кола» в районе
Автолюбителей просят использовать альтернативные маршруты движения.
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