Автодорога Р-21 «Кола» в районе 1405 км будет перекрыта

Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 11 февраля с 2.00 до 3.00 движение автотранспорта по федеральной автодороге Р-21 «Кола» в районе 1405 км будет перекрыто.

Автолюбителей просят использовать альтернативные маршруты движения.