Мурманская область. Арктика17.01.17 13:30
Автомобильная дорога Кола-Мурмаши (8-9 км) будет перекрыта 19 января
Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе 8-9 км 19 января - с 13.30 до 14.30 час будет перекрыто.
Водителей машин просят использовать альтернативные маршруты движения.
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