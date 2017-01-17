Автомобильная дорога Кола-Мурмаши (8-9 км) будет перекрыта 19 января

Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе 8-9 км 19 января - с 13.30 до 14.30 час будет перекрыто.

Водителей машин просят использовать альтернативные маршруты движения.