Мурманская область. Арктика16.01.17 11:38
Автомобильная дорога ж.-д. ст. Оленегорск – село Пулозеро 1 км будет закрыта два дня
Как сообщает «Мурманскавтодор», автомобильная дорога ж.-д. ст.Оленегорск – село Пулозеро 1 км 18 и 19 января с 11 до 16 часов в районе 1 км автодороги железнодорожная станция Оленегорск – село Пулозеро будет закрыт железнодорожный переезд (станция Оленегорск, подъездной путь АО «ОЛКОН»), в связи с производственной необходимостью.
Водителям следует учесть данную информацию при планировании маршрута следования, просьба использовать альтернативные маршруты движения.
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-Нам интересно Ваше мнение14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовал: 231 человек
-Скоро в эфире12:00«Столица». Тематическая программа13:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Тайны века: Валерий Ободзинский. Украденная жизнь». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуНа торгах установилось некоторое равновесиеДоллар снизился почти на 13 копеек, евро – 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХУвеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5%Плановые отключения в Мурманске на 14 и 16 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию