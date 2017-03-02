Баренцево море минируют, в «Дуэли» участвуют

Тральщики Северного флота «Машинист» и «Соловецкий юнга» на учениях заминировали район Баренцева моря, сообщает пресс-служба СФ.

В морских полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море тральщики выполнили задачи минирования, а затем отработали постановку тралов, элементы поиска мин и их траления. Были выполнены упражнения курса подготовки минно-тральных кораблей по разведывательному поиску мин контактными и неконтактными тралами.

Экипаж «Соловецкого юнги» также отработал оборону корабля от подводных диверсантов, используя ручные гранаты и реактивные гранатомёты ДП-61 «Дуэль».

Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговой и воздушной целям в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море.

В ходе выполнения боевых упражнений расчёт 76-мм артиллерийской установки АК-176 отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника. Стрельба велась по парашютной мишени.

Кроме отработки действий боевых расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей, была проведена проверка готовности штурманов и электромехаников к скоростному маневрированию. Корабль выполнил манёвры уклонения от воздушной цели и занял выгодную позицию на применение корабельной артиллерии.

На завершающем этапе выхода в море экипаж малого противолодочного корабля «Брест» выполнил боевые упражнения по минным постановкам, установив минное заграждение в морском полигоне.