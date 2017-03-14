Бедность работающих россиян - это уникальное явление – Ольга Голодец

Вице-премьер Ольга Голодец обращает внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но остаются при этом за чертой бедности. «Та бедность, которая фиксируется в стране - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», - сказала она сегодня в ходе социального форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Как напомнила вице-премьер, в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по её словам, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

По словам Голодец, вопрос повышения зарплат нужно предметно обсуждать с компаниями, которые платят низкую зарплату.

Вице-премьер также заявила, что устранить «серую» занятость в стране не составляет труда, просто нужно поставить такую задачу. «Устранить «серую» занятость сегодня не составляет никакого труда. Потому что, будь то налоговая служба или Пенсионный фонд Российской Федерации, будь то Фонд обязательного медицинского страхования, видят каждого человека, видят его доходы», - отмечает Ольга Голодец.

- Сегодня, если задаваться такой целью, то никаких очень сложных мероприятий не нужно проводить для того, чтобы обелить серые заработные платы, которые продолжают, я согласна, оставаться высокими. Просто нужно поставить такую задачу, - отметила вице-премьер.

По её словам, «множественные усилия по снижению тарифов в разное время ни разу не приводили к увеличению фонда оплаты труда».

- И льготы, которые сейчас предоставляются и растут, не приводят к увеличению фонда оплаты труда и к увеличению обеления заработных плат, - заметила вице-премьер, пишет finmarket.ru.