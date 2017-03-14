«Русская весна» - в Мурманске отметят День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – РоссиейОпять метель, опять не проехать на Териберку и Туманный
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.03.17 13:38

Бедность работающих россиян - это уникальное явление – Ольга Голодец

Вице-премьер Ольга Голодец обращает внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но остаются при этом за чертой бедности. «Та бедность, которая фиксируется в стране - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», - сказала она сегодня в ходе социального форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Как напомнила вице-премьер, в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по её словам, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

По словам Голодец, вопрос повышения зарплат нужно предметно обсуждать с компаниями, которые платят низкую зарплату.

Вице-премьер также заявила, что устранить «серую» занятость в стране не составляет труда, просто нужно поставить такую задачу. «Устранить «серую» занятость сегодня не составляет никакого труда. Потому что, будь то налоговая служба или Пенсионный фонд Российской Федерации, будь то Фонд обязательного медицинского страхования, видят каждого человека, видят его доходы», - отмечает Ольга Голодец.

- Сегодня, если задаваться такой целью, то никаких очень сложных мероприятий не нужно проводить для того, чтобы обелить серые заработные платы, которые продолжают, я согласна, оставаться высокими. Просто нужно поставить такую задачу, - отметила вице-премьер.

По её словам, «множественные усилия по снижению тарифов в разное время ни разу не приводили к увеличению фонда оплаты труда».

 - И льготы, которые сейчас предоставляются и растут, не приводят к увеличению фонда оплаты труда и к увеличению обеления заработных плат, - заметила вице-премьер, пишет finmarket.ru.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовал: 401 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной формеЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всего-PRO ВалютуКурс евро снизился на 52 копейки, доллара – почти на 18 копеекКуда цены на нефть рубль заведут?-PRO ЭнергетикуУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствияНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 мартаПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения