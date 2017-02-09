Белокочанная капуста и яблоки продолжают лидировать по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, с 31 января по 6 февраля текущего года в Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,2%), яблоки (на 1,9), чёрный байховый чай (на 0,6), сливочное масло, репчатый лук и морковь (на 0,5%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на куриные яйца (на 1,9%), подсолнечное масло (на 1,6), сахарный песок и пшеничную муку (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.