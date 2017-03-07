Без женщин мы никуда - Александр Абрамов поздравляет североморочек

В североморском Дворце культуры «Строитель» состоялся городской праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Ирина Норина и Александр Абрамов элегантно поздравили собравшихся североморочек с праздником. По доброй традиции Александр Павлович первое слово уступил Ирине Леонидовне.

Зал был полон прекрасных женщин, которые принимали поздравления от главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова и главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирины Нориной. Вся женская половина городских учреждений и предприятий, работницы сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, женщины из советов ветеранов - нарядные и красивые — украшали собой торжество и принимали заслуженные знаки внимания, поздравления и благодарности.

- В нашем муниципальном образовании живут мужественных жители! Большая часть - мужчины, военнослужащие! Но всё же в и Североморске, и поселках основные тяготы и хлопоты повседневной жизни лежат на наших женских плечах. Директора муниципальных учреждений в подавляющем большинстве - женщины, множество представительниц прекрасного пола работают в воинских частях, становясь опорой для руководства. Женщине подвластны многие сферы деятельности. НО все же все мы, обеспечивающие надежные тылы нашим мужчинам, слабые, нежные женщины! И мы всегда очень хотим, чтобы нашим мужчинам хватило и времени, и терпения для нас, женщин! Поэтому я желаю вам, милые североморочки, быть любимыми и желанными! Чтобы в ваших семьях всегда было взаимопонимание, гармония и поддержка!

Выступая перед собравшимися, глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов не мог скрыть волнения, отмечая как много всего в наше время лежит на «хрупких женских плечах». «Без женщин мы никуда», звучало лейтмотивом в его поздравлении:

- Дорогие наши североморочки! Современные женщины, конечно, отличаются от тех, которые были при основательницах праздника Кларе Цеткин и Розе Люксембург, которые стучали по кастрюле, отстаивая свои права. Значение современных женщин можно определить по тому, что они становятся президентами, министрами, губернаторами, главами администраций, космонавтами! Сегодня значение женщины велико во всех сферах жизни. В образовании, культуре, здравоохранении у них и вовсе пальма первенства. И при всем этом главная роль женщины – это роль матери, хранительницы домашнего очага. Мы в неоплатном долгу у наших матерей, которые согревают нас своей любовью. У наших жен, которые рожают нам детей, хранят наш семейный очаг. Милые женщины, мы преклоняемся перед вами! Вы смысл нашей жизни! Будьте любимы, желанны, обаятельны и пусть ваши мужчины весь год дарят вам радость, и заботу! С праздником!»