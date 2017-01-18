Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у ребят из посёлка Высокий

Сотрудники библиотеки привезли ребятам литературные часы, познавательные и игровые занятия, викторины, беседы и литературные путешествия по книгам.

Юные северяне узнали об истории нашего края, полярных конвоях, здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек и о новых технологиях в исследовательской деятельности. Специалисты библиотеки рассказали ребятам о Виртуальной справочной службе библиотеки и ее возможностях, об интересных и полезных сетевых сервисах и создании виртуальных продуктов. Школьники также открыли для себя новые формы визуализации и представления информации: скрайбинг, облако слов, инфографика, интерактивный плакат, 3D-презентации и другие.

Учащиеся младших классов совершили увлекательное путешествие в мир мультипликации и познакомились с творчеством Владимира Даля.

Следующий визит передвижной детской библиотеки в школу состоится 20 февраля и будет посвящен предстоящему празднику - Дню защитника Отечества.