Библиотеки централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск стали победителями в конкурсе на лучшее новогоднее оформление зданий

Библиотеки городов Полярный, Снежногорск, Гаджиево приняли участие в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление зданий, расположенных на территории ЗАТО Александровск.

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского г.Полярный творчески подошли к оформлению окон, на которых изображены фигуры персонажей известных произведений «Маленький принц», «Щелкунчик», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Жюри конкурса присудило третье место библиотеке в номинации «Лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений ЗАТО Александровск в г.Полярный».

В одноименной номинации только в Гаджиево третье место завоевали и сотрудники Городской библиотеки, а вот снежногорские библиотекари могут похвастаться двумя наградами - третье место в этой же номинации у Городской библиотеки «Центр-Книга», а победителем стала Городская детская библиотека «Мир Детства». Особым вниманием жюри был отмечен неординарный подход к оформлению залов этой библиотеки. Читателей встречали необычные Дед Мороз и Снеговик, собранные из книг.