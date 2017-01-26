Биржевой курс доллара достиг 60,06 рублей, евро - 64,3575

Российская нацвалюта, начавшая сегодняшние торги на Московской бирже укреплением к доллару и евро, шла в минус, а американская валюта впервые за неделю превысила рубеж в 60 руб., пишет информационное агентство «Росбалт».

По состоянию на 14:01 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 34 копейки к предыдущему закрытию и достиг 60,06 руб. Курс единой европейской валюты к этому времени поднялся почти на 39 копеек до 64,3575 руб., свидетельствуют данные биржи.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, наблюдаемое 26 января, связано с новостями о том, что Минфин с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня.