В Мурманской региональном бизнес-инкубаторе состоялся тренинг «Организация нестандартных культурных мероприятий как вид бизнеса». Спикер - директор независимой региональной проектной группы «Fridaymilk» Олег Хадарцев – на конкретных примерах рассказал о том, почему бизнесу нужен праздник.

Этот тренинг открыл целый блок мероприятий в сфере «Art», проводимых бизнес-инкубатором. Подробно о тренингах, полезных предпринимателям, управленцам и тем, кто только планирует открыть своё дело, можно узнать на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/.

На примере работы фестиваля «Инверсия» и проекта «Кухня», которые организовывала группа «Fridaymilk», на тренинге Олег Хадарцев рассказал о тонкостях организации культурных мероприятий. Участники тренинга получили практические навыки по организации и реализации проектов, направленных на вовлечение аудитории. Прежде всего, важно заинтересовать, увлечь людей. Бизнес, который себя никак не проявляет, так и может оставаться невостребованным, считает Олег Хадарцев.

В рамках дискуссии на тренинге были определены ключевые аспекты организационной деятельности. Прежде всего, нужна команда и чётко установленный бюджет. Без идеи и планирования не будет мероприятия. Поэтому каждый шаг должен быть продуман. Такие простые вещи – уже залог успеха. А вовлечение искусства в свою деятельность даст толчок для персонального развития, проявления творческого подхода и появления новаций в отношениях с клиентом

Организатором тренинга выступил Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Напомним, февраль в этой организации – насыщенный событиями месяц. Участие во всех тренингах и семинарах бесплатное.