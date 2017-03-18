Благодарственные письма региональной думы вручили морякам-подводникам 7-й дивизии АПЛ

В канун Дня моряка-подводника и 111-й годовщины создания подводных сил России в ЗАТО Видяево состоялся торжественный вечер. Личный состав 7-й дивизии атомных подводных лодок поздравил с профессиональным праздником председатель думы Сергей Дубовой.

– Подводников всех эпох объединяют одинаковые качества: мужество, решительность, настойчивость и хладнокровие при выполнении поставленных задач, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Это крайне трудная и суровая служба, которая по-настоящему воспитывает сплоченность. Не зря мы так часто вспоминаем слова Магомета Гаджиева: «Экипаж – одна семья, где вместе или побеждают, или погибают». Сегодняшнее поколение подводников бережно хранит и приумножает боевые традиции минувших лет. Вы достойно несёте службу, защищая интересы государства вдали от родных берегов, решая сложнейшие задачи в любых точках мирового океана. Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в благородном деле служения Отечеству.

Отличившимся военнослужащим 7-й дивизии спикер вручил Благодарственные письма областной думы. Также за многолетнюю безупречную службу, поддержание высокой боеготовности подводных сил, активное участие в общественной жизни ЗАТО Видяево Благодарственным письмом думы награждён ветеран подводного флота Александр Григорьевич Крикун.