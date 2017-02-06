«Благодаря мастерам-подвижникам народное искусство сохраняется и живёт в веках», - Марина Ковтун об Анастасии Елисеевне Мозолевской

Сегодня, в Международный день саамов, губернатор Марина Ковтун вместе со студентами МАГУ познакомилась с экспозицией выставки «Красота Севера в отражении рук мастера», которая начала работу в Мурманском областном краеведческом музее.

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края. На стендах – экспонаты как из фондов музея, так и из частных коллекций. На выставке зрители впервые получили возможность увидеть все работы Анастасии Елисеевны Мозолевской – яркого и самобытного мастера, сыгравшего большую роль в возрождении саамских ремесел. Под ее руководством саамские мастера возродили традиционные приемы работы с мехом, кожей, замшей, сукном, по крупицам собрали оригинальные народные декоративные узоры.

«Уникальный человек и уникальная коллекция. Видно, с каким трепетом и любовью собирала она эту коллекцию. Анастасия Елисеевна была не только наставником молодежи, но и настоящим подвижником. Благодаря таким людям народное искусство сохраняется и будет жить в веках» – поделилась впечатлениями от выставки Марина Ковтун.

Наша справка:

В 1993 году Анастасия Елисеевна Мозолевская возглавила общественное объединение саамских мастеров и художников «Чепесь саамь» («Мастеровые саамы»). Свое глубокое знание народной саамской культуры Анастасия Елисеевна на протяжении долгих лет передавала студентам Ловозерского профессионального училища, где она вела курс саамского рукоделия. Она – один из авторов книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры». На протяжении всей жизни уделяла большое внимание популяризации саамской культуры. Большую роль Анастасия Елисеевна сыграла в создании Ассоциации Кольских саамов.