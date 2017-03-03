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Мурманская область. Арктика03.03.17 06:40

Бог терпел и нам велел: россиянам, болеющим тяжёлыми недугами, врачи советуют терпеть боль

50% пациентов и их близких пожаловались, что назначенные врачом обезболивающие им не помогают. Это следует из опроса фонда помощи хосписам «Вера». Результаты исследования были представлены на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве, который прошёл 1 марта: про опрос тогда рассказал член совета Петр Родионов в рамках своего доклада «О реализации «дорожной карты» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях». Копия доклада есть в распоряжении «РБК», её подлинность подтвердил представитель Родионова.

В опросе приняли участие 118 врачей из 37 регионов и 249 пациентов и их близких из 47 регионов. Исследование проводилось во второй половине февраля 2017 года, рассказала «РБК» пресс-секретарь фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.

Почти треть пациентов пожаловались на врачей, которые утверждали, что боль надо терпеть. Более 43,5% опрошенных недовольны медиками, которые не верят, что назначенный препарат не помогает. Ещё 47% респондентов «Веры» рассказали, что для избавления от боли им пришлось вызывать скорую помощь.

В свою очередь врачи рассказали авторам опроса о своих опасениях, которые они испытывают, выписывая наркотические препараты. По мнению медиков, основные проблемы, которые мешают повысить доступность обезболивающих, - это чрезмерное число документов, которые необходимо оформить при выписке рецепта, и плохая информированность медсообщества об изменениях в законодательстве. Кроме того, врачи боятся уголовного преследования: почти 38% врачей считают, что против них могут возбудить дело из-за назначения наркотических средств.

За 2010–2015 годы за нарушения правил оборота наркотических лекарственных средств правоохранительные органы возбудили 153 уголовных дела в отношении медицинских и фармацевтических работников, указано в докладе. Эту информацию Родионов позаимствовал из аналитической справки фонда «Подари жизнь», которая составлена на основе данных ФСКН (служба была ликвидирована в апреле 2016 года; ее функции переданы МВД) и собственных исследований организации. Копия исследования фонда есть в распоряжении РБК. В документе говорится, что по этим делам были осуждены 68 человек: 67 из них оштрафовали, еще одного приговорили к трем с половиной годам условно.

Для решения проблем, указанных в докладе Родионова, члены попечительского совета предлагают создать базу пациентов, нуждающихся в обезболивании, и разработать компьютерную программу, которая позволяет врачу точнее подобрать необходимое обезболивающее. Также эксперты правительства настаивают, что необходимо декриминализовать соответствующее положение статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса (ч. 1 ст. 228 УК).

В результате более прозрачной должна стать сама процедура выписки лекарства и отпуска сильнодействующих препаратов. Также медики будут в большей степени застрахованы от ошибки при подборе лечения и не будут бояться уголовного преследования.

По итогам заседания вице-премьер Ольга Голодец дала Минздраву, МВД и Министерству юстиции поручение проработать вопросы о создании регистра и декриминализации статьи УК, писала газета «Известия».

http://www.rbc.ru/society/02/03/2017/58b828ed9a79476ec27e3d80?from=main

 

 

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