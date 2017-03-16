Богатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке

Соотношение зарплат богатых и бедных россиян составляет 1 к 15, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Он отметил, что разрыв зарплат самых бедных и самых богатых граждан в последнее время сокращается медленнее. На проблему бедных указала также вице-премьер Ольга Голодец, заявив, что ситуация, которая сейчас складывается в России, когда работающее население находится на грани бедности, является «уникальным явлением». Всё дело в проводимой политике экономического блока правительства, которую пора менять, считают профсоюзы.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отмечает снижение реальных доходов большинства россиян за прошедший год. «Где-то с 2008 года, с первого экономического кризиса, разрыв между высоким и низкими зарплатами особенно не изменяется. Как он уменьшился за первые 8 лет этого века, так он дальше не уменьшался, а в последние годы скорее даже увеличивался», - сказал он «Прайм». При этом, по словам Шершукова, богатая часть населения, наоборот, смогла увеличить свою прибыль.

В связи с этим, по мнению секретаря ФНПР, финансово-экономическому блоку правительства стоит сменить свою политику. «Тут есть вопросы к финансово-экономическому блоку правительства и к той политике, которую он ведёт. Мы неоднократно выражали своё несогласие. Смысл в том, что Минфин и Центральный Банк якобы борются с инфляцией, но одновременно ведут политику уменьшения возможностей получения кредитов по приемлемым ставкам для работающих предприятий», - сказал он, подчеркнув, что в текущих условиях взять кредит с последующим его возвратом для промышленного предприятия практически невозможно.

Шершуков пояснил, что «как только ситуация изменится, и экономика сможет нормально работать, зарплата работников будет увеличена, но для этого от правительства необходимы последовательные шаги по поддержанию секторов реальной экономики».

При этом, несмотря на то, что разница между высокими и низкими зарплатами за последние годы стала сокращаться медленнее, в целом за пятнадцать лет она снизилась вдвое, отмечает Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ. «…Если говорить о 2000 и 2015 годах... Соотношение верхних и нижних (показателей) было, по-моему, один к тридцати, а сейчас, по-моему, один к пятнадцати. То есть, в принципе, в два раза сократилось», - сказал министр, добавив, что в развитых странах дифференциация зарплат гораздо меньше - от 7,8 до 10 раз.

На ситуацию влияет ситуация в коммерческом секторе, где, по его словам, государство не может ограничивать соотношение.