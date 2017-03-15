Более 100 семей в скором времени переедут из ветхого и аварийного фонда в новые дома на улицах Генералова и Декабристов

Сейчас специалисты комитета имущественных отношений города Мурманска показывают будущим новоселам их жилье. Уют и комфорт своей квартиры по достоинству оценила Наталья Герасимова.

– Для нашей семьи это настоящий праздник, мы долгое время жили в аварийном доме и с нетерпением ждали новоселье, – рассказала Наталья. – Квартира комфортная, просторная, есть все необходимое.

Как утверждают специалисты, строительство всех социальных домов в Мурманске ведется с применением качественных современных материалов и энергосберегающих технологий.

– Со слов тех, кто уже переехал, даже в самые морозные дни в новых квартирах тепло, – прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Стоит отметить, что Мурманск опережает сроки выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья.

Программа обязывает муниципалитеты расселить граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Отчет о построенных домах должен быть предоставлен в федеральный центр до 1 сентября 2017 года.

Муниципальная программа, которая предусматривает снос и расселение домов, признанных аварийными после января 2012 года, в Мурманске будет продолжена. В бюджете города предусмотрены денежные средства на ее реализацию.

Наша справка:

Преображение микрорайона Жилстрой началось в 2012 году. Именно тогда первыми пошли под снос ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные трехэтажные здания.