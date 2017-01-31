Более 100 старшеклассников Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, в котором приняли участие 106 старшеклассников Мурманской области. Олимпиада по английскому языку уже не первый год является самой массовой, несмотря на возрастающую сложность заданий и высокую конкуренцию среди участников.

Жюри регионального этапа отметило, что в этом году участники были особенно успешны в конкурсе письменной речи, продемонстрировали богатство словарного запаса и уверенное владение навыками общения на английском языке в состязаниях устного тура.

Победителями и призерами олимпиады по английскому языку стали учащиеся школы № 36, гимназий № 1, 3, 5, 7 и 9 Мурманска, Мурманского академического лицея, школы № 276 г. Гаджиево, школы № 11 и гимназии № 1 Североморска, апатитских школ № 5 и № 10, школы № 7 Кировска, школы № 8 Мончегорска, школы № 2 Кандалакши и школы № 4 Оленегорска.