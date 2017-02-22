Более 1300 изданий было собрано в ходе акции «Дарите книги с любовью», организованной Мурманской областной универсальной научной библиотекой

Мурманская областная научная библиотека совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни» провела акцию «Дарите книги с любовью». В течение пяти дней сотрудники библиотеки и волонтеры фонда принимали книги от мурманчан и жителей области. В ходе акции было собрано 1358 изданий – это книжки-игрушки, популярные энциклопедии, детская художественная литература, книги для семейного чтения.

Первыми участниками акции стала компания «Пароход» и ученики 4 класса из 57 школы г. Мурманска. Ребята не только собрали книги, но и вложили открытки с пожеланиями будущим читателям. В акции также приняли участие ученики гимназии № 10, Международного и Академического лицеев и школ №№ 58 ,49, 42 г.Мурманска, воспитанники детского сада № 4 «Сказка» и ученики школы № 288 г.Заозерска, учащиеся школы № 279 Гаджиево, воспитанники дошкольного учреждения № 46 Росляково, специалисты Центра развития семейных форм устройства детей и Мурманстата, а также другие организации и многие мурманчане.

Все собранные книги будут переданы ребятам, проходящим лечение в Мурманской детской клинической больнице и Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».