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Мурманская область. Арктика22.12.16 10:09

Более 300 самых талантливых молодых жителей Заполярья приняли участие в финале фестиваля «ТРАССА»

В конце прошлой недели финишировал IX Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». Участниками стали более 300 самых талантливых молодых жителей Заполярья, успешно показавших себя на отборочных турах фестиваля, проводившихся с 3 по 11 декабря в 4 муниципальных образованиях Мурманской области (г.Кировск, г.Мурманск, г.Заполярный, г.Кандалакша). Площадками проведения финала стали мурманские ДК Железнодорожников и ДК «Судоремонтник».

В этом году в рамках «ТРАССЫ» состоялись 6 фестивальных площадок: фестиваль малых театральных форм «Анти-freeze», фестиваль вокала «Взлётная полоса», фестиваль рэп-музыки «Сабвуфер», фестиваль авторской песни «Струнное шоссе», фестиваль фотографии и визуального искусства «Фара», фестиваль эстрадного и современного танца «Highway».

По традиции, для участников фестиваля проводились творческие мастер-классы от профессионалов из других регионов. Они же стали председателями жюри отдельных фестивальных площадок.

В 2016 году гостями Мурманской области и Фестиваля стали: Анастасия Крайнова, выпускница «Фабрики звезд», певица, диджей, экс-солистка группы «Тутси»; Елена Платонова, танцор, хореограф-постановщик, преподаватель, участница «Girls Community», хореограф и резидент «Icon Club», участница телепроекта «Танцы на ТНТ»; Евгений Исакевич, автор-исполнитель, композитор, поэт; Джованни Маурицио Паоло Каппелли, фотограф, более 30 лет работающий в индустрии модного бизнеса в Милане, Париже, Нью-Йорке, Чикаго, Барселоне, Кейптауне; Евгений Зайд, режиссёр-постановщик, выпускник Петербургской академии театрального искусства по специальности «Режиссура театра драмы» мастерской Вадима Голикова; Денис Григорьев (Карандаш) – известный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер.

В рамках фестиваля малых театральных форм «Анти-freeze» в номинации «Художественное слово» лауреатом первой степени стала Анастасия Рясная, представительница театральной студии «Катарсис» В номинации «Мини-спектакль» лауреататми II степени стали коллектив «Диво» и дуэт Александры Мещяряковой и Веры Рыженковой. Первое место, по решению жюри, не присуждалось.

Победу в фестивале рэп-музыки «Сабвуфер» одержали Александр Сергеев (номинация «Сольный исполнитель») и группа «Зеробазеро» (номинация «Рэп-группа»).

Лучшей среди исполнителей авторской музыки (фестиваль «Струнное шоссе») стала Мария Лесукова.

Лауреатом первой степени фестиваля фотографии и визуального искусства «Фара» стала Марта Серобян, представительница Печенгского района.

В результате упорной танцевальной борьбы на площадке «Highway» первое место досталось коллективу «SNAP» из города Кандалакша. В номинации «Сольное выступление» победу отпраздновала Анастасия Жихрева из города Гаджиево.

Соревнование вокалистов на площадке «Взлётная полоса» оказалось не менее упорным. Так, в номинации «Исполнитель» в возрастной категории 14-19 лет жюри решило присудить целых два первых места. «Золотые» медали достались Ксении Ромасюковой и Дарье Лаппо. В возрастной категории 20-30 лет лучшей стала Зумруд Ибрагим-заде. В номинации «Дуэт» лауреатом I степени стал коллектив «Freedom». А лучшим ансамблем был признан «Candy’s Show».

Интригой вечера стало вручение гран-при фестиваля. Главный приз за совокупность заслуг получила Марта Серобян, фотограф, певица, неоднократный участник и лауреат фестиваля «ТРАССА», сотрудница ДК «Октябрь» г.Заполярный.

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