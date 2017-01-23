Более 60% работающих россиян не могут жить без банковских кредитов

Уже более 60% работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заёмщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты «Российской газеты». За год заёмщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку, говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).

Самая высокая концентрация заёмщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше «средней температуры по больнице».

Больше всего должны банкам заёмщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчёте на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха. «Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет», - объясняет такой рост заёмщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас.

Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.

Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50% - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси. Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на неё росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.

«Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись», - считает собеседник «РГ».