Более 73 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ изъято из незаконного оборота в Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера губернатор Марина Ковтун провела итоговое в 2016 году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Открывая заседание, глава региона акцентировала внимание собравшихся на необходимости опираться в своей работе на принятый в ноябре региональный закон. Он посвящен основным направлениям профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области и определяет возложенные на органы исполнительной власти обязанности в данной сфере.

Участникам заседания были представлены результаты работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также реализации мероприятий, направленных на сокращение их предложения.

В этом году в соответствии с указом президента России была упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, а ее функции и полномочия переданы органам внутренних дел. Как заверил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Александр Очкинадзе, несмотря на обусловленное вышеуказанными процессами снижение количественных показателей в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков, в целом её результаты отвечают поставленным перед правоохранительными органами задачам. В частности, из незаконного оборота сотрудниками всех правоохранительных органов изъято более 73 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

О мерах профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения среди обучающихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений Мурманской области докладывала министр образования и науки Наталия Карпенко.

Так, в 2016 году основными направлениями антинаркотической деятельности образовательных организаций Мурманской области являлась информационно-образовательная и культурно-просветительская деятельность. Ежегодно более 5000 обучающихся принимают активное участие в мероприятиях, проходящих в рамках антинаркотических акций. В образовательных организациях региона разработано и реализуется более 30 комплексных профилактических программ, планов, проектов, касающихся профилактики наркотиков и психоактивных веществ, правового просвещения. Также проводится обучение педагогов, налажена информационно-просветительская работа с родителями.

Как подчеркнула Наталия Карпенко, в целом наблюдается тенденция к повышению качества и эффективности мероприятий профилактической направленности, проводимых образовательными организациями региона.

Также члены комиссии рассмотрели вопросы профилактики правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципалитетах Кандалакшского района и Апатитов.