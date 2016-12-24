ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сюрпризы рождественских путешествий Санта КлаусаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Феномен одиночества в Сети, или Серьёзное испытание в жизни человека
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.12.16 07:20

Более 73 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ изъято из незаконного оборота в Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера губернатор Марина Ковтун провела итоговое в 2016 году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Открывая заседание, глава региона акцентировала внимание собравшихся на необходимости опираться в своей работе на принятый в ноябре региональный закон. Он посвящен основным направлениям профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области и определяет возложенные на органы исполнительной власти обязанности в данной сфере.

Участникам заседания были представлены результаты работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также реализации мероприятий, направленных на сокращение их предложения.

В этом году в соответствии с указом президента России была упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, а ее функции и полномочия переданы органам внутренних дел. Как заверил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Александр Очкинадзе, несмотря на обусловленное вышеуказанными процессами снижение количественных показателей в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков, в целом её результаты отвечают поставленным перед правоохранительными органами задачам. В частности, из незаконного оборота сотрудниками всех правоохранительных органов изъято более 73 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

О мерах профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения среди обучающихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений Мурманской области докладывала министр образования и науки Наталия Карпенко.

Так, в 2016 году основными направлениями антинаркотической деятельности образовательных организаций Мурманской области являлась информационно-образовательная и культурно-просветительская деятельность. Ежегодно более 5000 обучающихся принимают активное участие в мероприятиях, проходящих в рамках антинаркотических акций. В образовательных организациях региона разработано и реализуется более 30 комплексных профилактических программ, планов, проектов, касающихся профилактики наркотиков и психоактивных веществ, правового просвещения. Также проводится обучение педагогов, налажена информационно-просветительская работа с родителями.

Как подчеркнула Наталия Карпенко, в целом наблюдается тенденция к повышению качества и эффективности мероприятий профилактической направленности, проводимых образовательными организациями региона.

Также члены  комиссии рассмотрели вопросы профилактики правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципалитетах Кандалакшского района и Апатитов.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 493 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30«Столица». Тематическая программа21:30«Лица в толпе». Художественный фильм (16+)23:09«Море доброты». Социальный проект (12+)23:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиМурманской области в 2017 году из федерального бюджета перепадёт более 255 млн рублей на выплаты региональных социальных доплат к пенсииУтверждены Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год-PRO ВалютуКурс доллара теряет копейку, евро - почти две копейкиМировые цены на нефть снижаются, курсы валют делают разворот-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 декабряПлановые отключения в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения