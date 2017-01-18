Более двух месяцев в посёлке Зверосовхоз пациентов принимает обновлённая амбулатория

Количество посещений пациентов с момента открытия учреждения в ноябре 2016 года приближается к пяти сотням.

Штат амбулатории укомплектован полностью: здесь работают врач общей практики, фельдшер и две медсестры. Учреждение располагает собственным процедурным кабинетом, вскоре в станах амбулатории начнёт работу аптека.

Финансирование капитального ремонта здания амбулатории составило 10 млн рублей. Оборудование в учреждение было поставлено в рамках программы «Развитие здравоохранения Мурманской области».

«Красиво, чисто, нет духоты. Помещения тёплые. Старое здание амбулатории было в аварийном состоянии. А здесь – тепло и уютно. Жители довольны. Мы работаем без записи, в порядке живой очереди, принимаем детей и взрослых. Время ожидания – максимально 10 минут», – рассказала Юлия Слепцова, врач общей практики зверосовхозской амбулатории.

Юлия работает в Зверосовхозе порядка четырех месяцев. До этого 16 лет трудилась в Мончегорске. Поближе к областному центру семью привели успехи старшей дочери в спорте, она очень успешно занимается художественной гимнастикой.

Чувствовать себя уверенно на новом рабочем месте помогла программа «Земский доктор»: выплата «подъёмных» и помощь местных властей.