Большая афиша праздничных и выходных дней

Ура-Губа

3 января - 13.00

Народные игры и забавы на свежем воздухе «Не ленись – прокатись!»

Ура-Губа, ул. Речная, 7.

7 января - 14.00

народные развлечения с колядованием «Отворяй ворота – коляда пришла».

Ура-Губа, ул. Речная, 7.

пгт.Мурмаши

3 января - 14.00

Праздничное новогоднее гуляние «Новогодняя сказка» - массовое мероприятие с физкультурно – развлекательными конкурсами (катание на ледянках, гонки на аргамаках, стрельба из рогатки).

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1.

г.Кандалакша

3 января - 12.00

Во Дворце культуры пройдёт новогодний спектакль «Оловянное колечко».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. ДК «Металлург».

г.Апатиты

3 и 4 января - 12.00 и 15.00

Дворец культуры приглашает на музыкальный спектакль «Снежная королева».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

пгт.Сафоново-1

4 января - 11.00

ДК семейного досуга приглашает на интерактивную программу «Играй, не зевай - Новый год зажигай!».

пгт.Сафоново-1, ул. Панина, 68. ДК семейного досуга.

г.Мурманск

3-6 января - 11.30 и 14.30

Показ новогодней сказки для детей «Весёлый Роджер-2, или Пиратский Новый год». Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Александр Водопьянов; художник-постановщик - заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты - Алексей Воронин, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Анна Новицкая, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анна Васильева, Лев Мальцев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Незнакомый Лондон: история и современность»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!».

3, 4 и 5 января – 12.00-18.00

Выставка альбомов репродукций русских и зарубежных мастеров с зимними видами «Целый мир из серебра», изданий «Зимних сказок чудеса!», новых детских книг о Новом годе и Рождестве «Что читать с детьми на новогодних праздниках?».

3 января – 13.00 и 15.00

Кинопредставления для всей семьи «Старые добрые фильмы» - кинофильм «Старая, старая, сказка», короткометражные кинокомедии «Деловые люди» (конференц-зал).

4 января – 13.00 и 15.00

Кинопредставления для всей семьи «Старые добрые фильмы» - кинофильмы «Волшебная лампа Аладина», «Чук и Гек» (конференц-зал).

5 января – 13.00

Кинопредставления для всей семьи «Старые добрые фильмы» - самые лучшие русские киносказки «12 месяцев», «Варвара-Краса, Длинная Коса», «Золотые рога», «Ледяная внучка», «Марья Искусница», «Морозко» (конференц-зал).

В течение всех дней для читателей будет предоставлен бесплатный Интернет.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С Днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимется кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

3-8 января – 11.00-18.00

Выставки «Электричество и магнетизм» (музей занимательных наук «Фокус»), «Кунсткамера».

3, 4 и 8 января – 11.00-18.00

Работа экспозиций музея, выставок «В блеске елочных огней», «На Мурмане снимается кино», «Мурманск. 100 лет», выставки декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах на выставке «Рождественская сказка», посмотреть фильм «История Мурманска» в региональном детско-юношеском центре краеведения.

3 и 4 января - 13.00 и 15.00

Состоится показ научно-популярного фильма «История Мурманска».

5 января

Экскурсионное обслуживание организованных групп согласно направленным туристическими фирмами заявкам.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

4, 5, 6 и 8 января

Выставки: «Жизнь в искусстве. Живопись и графика Анатолия Сергиенко», «Они сражались за Родину. Живопись Александра Шилова», «Книжный знак в собрании музея», «Живопись Сергея Чеботаря», «Открытое хранение декоративно-прикладного искусства», «Фотовыставка участников фотоклуба «Сейд», г. Апатиты, «Автопортрет в духе эпохи Возрождения» (детская галерея г.Апатиты).

5 января

Областной праздник «Рождественские посиделки».

6 января – 13.00

Детский праздник «Музейный сочельник» (главное здание музея).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

3-6 января – 11.30 и 14.30

Новогодний спектакль для детей «Веселый Роджер 2,или пиратский праздник – Новый год».

3 января – 19.00

Вечерний спектакль «Хитроумная влюбленная» (большая сцена).

4 января – 19.00

Вечерний спектакль «Игроки» (большая сцена).

5 января – 19.00

Вечерний спектакль «Шикарная свадьба» (большая сцена).

6 января – 19.00

Вечерний спектакль «Бедность не порок» (большая сцена).

7 и 8 января – 16.00

Балет «Золушка» с участием солистов Большого театра.

7 января – 19.00

Вечерний спектакль «Цилиндр» (малая сцена).

8 января – 19.00

Вечерний спектакль «Не бросайте пепел на пол» (малая сцена).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

3-5 января - 13.00 и 15.00

Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или волшебное странствие ёлочки».

Зрительный зал.

3-5 января – 16.30

Танцевально-развлекательная программа «Секретная миссия Деда Мороза, или время новогодних чудес».

Голубая гостиная.

6, 7 и 8 января

Занятия в творческих коллективах Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

3-8 января - 10.00, 12.00, 15.00, 17.30 и 19.30

Спектакли «Красная шапочка», «Сказки бабушки Зимы».

г.Мурманск, ул. Буркова,30. Показ постановки театра состоится в областной детско-юношеской библиотеке.

3 января - 10.30 и 13.30

Сказка «Невезучая курица».

г.Мурманск, ул. Буркова,30. Показ постановки театра состоится в областной детско-юношеской библиотеке.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 января – 14.00

Концерт артистов филармонии для детей «Говорят, под Новый год!»

Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2)

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» стартовала новогодняя кампания, которая продлится до 4 января 2017 года.

Коллективы центра представят юным зрителям три ярких новогодних спектакля.

3 января - 12.00

Дети от 3 лет и старше могут встретиться с персонажами русской народной сказки «Морозко».

3 января - 15.00

4 января - 12.00

Окунуться в атмосферу всеми любимой с детства сказки «Золушка» и встретиться с её замечательными героями смогут юные северяне в возрасте от 5 лет и старше на спектакле «Хрустальный башмачок» по мотивам популярного литературного произведения Шарля Перо.

4 января - 15.00

Всех любителей хореографического искусства Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» приглашает на музыкальную сказку «Волшебная прялка», это увлекательная и поучительная история для детей в возрасте от 6 лет и старше.

После каждого спектакля для зрителей проводится новогодняя интермедия возле ёлки: игры, конкурсы, новогодние песни и дружный хоровод.

В спектаклях задействованы образцовые детские коллективы - ансамбль современного эстрадного танца «Квэст», ансамбль классического танца «Снежинка», театральная студия «Круг», а также театральная студия «Лира».

Союз театральных деятелей

(г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19)

4 января - 18.00

Арктический театр покажет кукольный спектакль «Фильмы за 60 секунд».