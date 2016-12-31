Большая спортивная афиша праздничных и выходных дней
н.п.Енский
5 января - 12.00
«Сказочная кутерьма» (конкурсы с населением на коньках).
н.п.Енский, хоккейный корт.
н.п.Лейпи
5 января - 15.00
«День снежка» (игры со снежками, викторины).
н.п.Лейпи.
г.Кандалакша
3 и 4 января - 10.00
Теннис. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
7 и 8 января - 12.00
Турнир по борьбе самбо «Рождественская ёлка».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а.
г.Ковдор
7 января - 12.00
Соревнования по лыжным гонкам среди всех категорий населения «Гонка патрулей».
г.Ковдор, Лыжный стадион.
ЗАТО Островной
5 января - 13.00
Развлекательная спортивная программа для молодежи «Сказочное рождество» ЗАТО Островной.
ЗАТО Снежногорск
7 января - 12.00
Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка».
ЗАТО Снежногорск.
пгт.Туманный
5 января - 15.00
Физкультурно-развлекательные конкурсы «Зимние забавы».
пгт.Туманный.
г.Полярные Зори
6 января – 12.00
Открытое личное первенство Кольской АЭС по лыжным гонкам памяти А.Ф. Пасечника, бывшего работника ЦЦР – спортсмена, организатора. Проводятся с целью почтить память А.Ф. Пасечника, приобщения работников КАЭС и членов их семей к активным занятиям физкультурой и спортом, развитию дружеских связей с другими городами Мурманской области.
Соревнования личные. Допускаются все желающие, написавшие заявление в судейскую коллегию об ответственности за свое здоровье и техническую подготовленность. Юноши, девушки до 18 лет обязаны иметь медицинский допуск.
Дистанции: мужчины, юноши ст. возраста(1999/2000) -
г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.
г.Мончегорск
31 декабря - 12.00
Соревнования на призы Деда Мороза.
г.Мончегорск, городской парк.
5 января - 12.00
«Ринг-бенди» – «Рождественские встречи» на призы спортивного клуба «Гольфстрим» для всех желающих команд города.
г.Мончегорск, ул. Кирова, 3.
г.Оленегорск
4 января - 12.00
Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения г.Оленегорск, Лесопарковая зона.
4 января - 15.00
Плавание. Юношеский турнир «Рождественские встречи».
г.Оленегорск, бассейн Дома физкультуры.
г.Мурманск
2-6 и 8 января - 10.00-18.00
Сеансы плавания в бассейне спортклуба «Авангард». Первый сеанс будет начинаться в 10.15, последний - в 17.00. Для пенсионеров все сеансы льготные.
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
2-8 января
Будет работать ежедневно лыжная трасса «Снежинка». Ровно в 16.00 на трассе будут загораться фонари.
г.Мурманск, Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка». С 4 по 8 января можно будет добраться на бесплатном автобусе № 31. Первый рейс в 10.30 от остановки «Ул. Радищева» (конечная троллейбуса № 3), далее с получасовым интервалом до 13.30 включительно. Обратно в город автобус едет в 10.45, последний рейс в 13.45, промежуток между рейсами также тридцать минут.
С 3 января - 12.00-22.00
Будет работать каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
С 3 января
Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
С 3 января
Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».
4 января - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня-2017 зовёт!»
г.Мурманск, Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка».
8 января - 11.00
Физкультурное мероприятие «Мандариновый забег».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта.