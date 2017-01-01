Большая спортивная афиша праздничных и выходных дней

н.п.Енский

5 января - 12.00

«Сказочная кутерьма» (конкурсы с населением на коньках).

н.п.Енский, хоккейный корт.

н.п.Лейпи

5 января - 15.00

«День снежка» (игры со снежками, викторины).

н.п.Лейпи.

г.Кандалакша

3 и 4 января - 10.00

Теннис. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

7 и 8 января - 12.00

Турнир по борьбе самбо «Рождественская ёлка».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а.

г.Ковдор

7 января - 12.00

Соревнования по лыжным гонкам среди всех категорий населения «Гонка патрулей».

г.Ковдор, Лыжный стадион.

ЗАТО Островной

5 января - 13.00

Развлекательная спортивная программа для молодежи «Сказочное рождество» ЗАТО Островной.

ЗАТО Снежногорск

7 января - 12.00

Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка».

ЗАТО Снежногорск.

пгт.Туманный

5 января - 15.00

Физкультурно-развлекательные конкурсы «Зимние забавы».

пгт.Туманный.

г.Полярные Зори

6 января – 12.00

Открытое личное первенство Кольской АЭС по лыжным гонкам памяти А.Ф. Пасечника, бывшего работника ЦЦР – спортсмена, организатора. Проводятся с целью почтить память А.Ф. Пасечника, приобщения работников КАЭС и членов их семей к активным занятиям физкультурой и спортом, развитию дружеских связей с другими городами Мурманской области.

Соревнования личные. Допускаются все желающие, написавшие заявление в судейскую коллегию об ответственности за свое здоровье и техническую подготовленность. Юноши, девушки до 18 лет обязаны иметь медицинский допуск.

Дистанции: мужчины, юноши ст. возраста(1999/2000) - 10 км .; женщины, девушки ст. возраста (1999/2000) – 5 км .; девочки, мальчики (2001 и мл.) - 3 км . Стиль классический. Регистрация - с 10.30 до 11.15.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.

г.Мончегорск

5 января - 12.00

«Ринг-бенди» – «Рождественские встречи» на призы спортивного клуба «Гольфстрим» для всех желающих команд города.

г.Мончегорск, ул. Кирова, 3.

г.Оленегорск

4 января - 12.00

Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения г.Оленегорск, Лесопарковая зона.

4 января - 15.00

Плавание. Юношеский турнир «Рождественские встречи».

г.Оленегорск, бассейн Дома физкультуры.

г.Мурманск

2-6 и 8 января - 10.00-18.00

Сеансы плавания в бассейне спортклуба «Авангард». Первый сеанс будет начинаться в 10.15, последний - в 17.00. Для пенсионеров все сеансы льготные.

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

2-8 января

Будет работать ежедневно лыжная трасса «Снежинка». Ровно в 16.00 на трассе будут загораться фонари.

г.Мурманск, Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка». С 4 по 8 января можно будет добраться на бесплатном автобусе № 31. Первый рейс в 10.30 от остановки «Ул. Радищева» (конечная троллейбуса № 3), далее с получасовым интервалом до 13.30 включительно. Обратно в город автобус едет в 10.45, последний рейс в 13.45, промежуток между рейсами также тридцать минут.

С 3 января - 12.00-22.00

Будет работать каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

С 3 января

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

С 3 января

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

4 января - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня-2017 зовёт!»

г.Мурманск, Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка».

8 января - 11.00

Физкультурное мероприятие «Мандариновый забег».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта.