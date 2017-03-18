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Мурманская область. Арктика18.03.17 20:02

Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Мозамбика

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» совершил заход в территориальные воды Мозамбика – страны, расположенной на юго-востоке Африки.

Корабли отряда встали на якоря на рейде порта Пемба. Во время однодневной стоянки на борту БПК «Североморск» побывали представители дипломатического корпуса России в республике Мозамбик, местной власти и вооружённых сил государства. Для них была проведена экскурсия по кораблю.

После кратковременного захода в Мозамбик российские моряки продолжили выполнение задач длительного плавания в Индийском океане, в ходе которого им предстоит совершить ещё несколько заходов в порты ряда африканских государств.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, поход БПК «Североморск» и судов обеспечения продолжается с 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж корабля обеспечивал боевую устойчивость группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе боевой операции у берегов Сирии.

Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. За время похода российские моряки посетили порты ряда государств Средиземноморья, Азии и Африки, в том числе столицу Сейшельских островов порт Виктория и порт Дар-эс-Салам в Танзании.

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