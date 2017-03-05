Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой заход в порт Виктория в Индийском океане

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» завершил деловой заход в порт Виктория (Сейшельские острова) и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане.

Деловой заход российских кораблей в порт Виктория продолжался три дня, в течение которых моряки имели возможность увидеть достопримечательности столицы Сейшельских островов и пополнить запасы воды и продовольствия.

Во время стоянки кораблей в порту на их борту побывали семьи сотрудников посольства России, которые встретились с командованием и экипажем БПК «Североморск», ознакомились с условиями службы и быта военных моряков.

При выходе из порта Виктория экипаж БПК «Североморск» выполнил церемонию прощания. Планом его похода предусмотрено посещение ещё целого ряда иностранных портов.

БПК «Североморск» вышел из Североморска 15 октября 2016 г . В течение трёх месяцев его экипаж обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. За время похода российские моряки посетили порт Салала (Оман) и пакистанский Карачи.