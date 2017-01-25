Борьба с коррупцией в России дала отрицательный результат

В рейтинге восприятия коррупции международной организации «Transparency International» позиция России ухудшилась по сравнению с 2015 годом, и теперь наша страна заняла 131-ое место вместо прежней 119-ой строчки.

Соседи России по рейтингу – Иран, Непал, Украина и Казахстан.

Не всё так хорошо и у нашей соседки Финляндии, которая по итогам 2016 года заняла третье место в списке наименее коррумпированных стран мира после Дании и Новой Зеландии.

Финляндия набрала из максимальных 100 баллов 89, в то время как у наименее коррумпированных стран мира, Дании и Новой Зеландии, – 90 баллов.

Ухудшение результата Финляндии объясняется, в частности, увеличением числа уголовных дел против чиновников, подозреваемых в злоупотреблении служебными полномочиями.

Швеция – на четвертом месте, Норвегия – на шестом и Исландия – на 14-ом месте в рейтинге наименее коррумпированных стран.