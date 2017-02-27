Бойцы спецназа «Айсберг» не смогли вырвать победу в XI соревнованиях по игре в снежки

В праздничные выходные прошли XI соревнования по игре в снежки по правилам «Yukigassen». Впервые испытать силы в столь полюбившейся в народе игре решили и сотрудники УФСИН России по Мурманской области.

Основная цель снежного сражения – выбить как можно больше игроков соперника и/или захватить их флаг. Каждый матч состоит из трех периодов по три минуты. В распоряжении команды только 90 снежков на каждый период. Команда, выигравшая два периода из трех, становится победителем.

Для бойцов спецназа «Айсберг», представляющих команду УФСИН, первое же снежное сражение стало победным дебютом. Но дойти до финала ребятам помешали чемпионы города по этой игре. Уступив опытным соперникам, команда силовиков, согласно «олимпийской системе», не смогла продолжить борьбу за чемпионское звание.

Но, по признанию бойцов команды УФСИН, никакие призовые места не могут сравниться с тем азартом, зарядом положительных, ярких эмоций «из детства», которые испытал каждый участник состязаний. А победный реванш ещё впереди. Это ведь был только пробный выстрел.