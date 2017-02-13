БПК Северного флота «Североморск» приступил к выполнению задач в ходе международного военно-морского учения «АМАН–2017» в Аравийском море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, приступил к выполнению задач в активной фазе международного военно-морского учения «АМАН–2017». Оно проходит на береговой базе ВМС Пакистана в порту Карачи и в акватории Аравийского моря.

В качестве наблюдателей приглашены представители из 71 страны. Девиз учения - «Вместе за мир».

В учении задействованы боевые корабли и суда обеспечения девяти государств.

Военные моряки отрабатывают совместное проведение досмотровых операций, мероприятия по борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Североморск» продолжается с 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика.

На первом этапе похода экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности — от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до противовоздушной и противолодочной обороны.

В Средиземном море североморцы успешно выполнили поиск подводных лодок с применением палубной авиации.